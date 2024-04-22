Компания «Петкорм» стала участником нацпроекта «Производительность труда»

Компания «Петкорм», выпускающая влажные корма для кошек и собак в подмосковном Дмитрове, стала участником нацпроекта «Производительность труда». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Стартовое совещание уже провели на предприятии. Известно, что содействие компании в оптимизации производственных процессов окажут эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области. Так, в качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления консервированного корма для домашних животных: кусочки в соусе/желе, упаковка паучи.

Примечательно, что планируется сократить время протекания процесса не менее чем на 10%, а также на 10-15% сократить запасы незавершенного производства и увеличить выработку. А в перспективе сотрудники предприятия смогут применить полученный опыт на других участках производства, масштабировав инновационные подходы.

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