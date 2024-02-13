Компания «ПК Горизонт» купила производственную площадку в Подмосковье при помощи промипотеки

Подмосковная компания «ПК Горизонт» воспользовалась государственной программой поддержки бизнеса «Промышленная ипотека» для реализации проекта строительства производственного объекта. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ожидается, что производство будет организовано в подмосковном городском округе Павловский Посад на территории индустриального парка «Интер». Льготный заем позволит инвестору перенести действующее производство с арендованных на собственные площади.

Сумма займа в рамках промышленной ипотеки компании «ПК Горизонт» составит тридцать миллионов рублей. Средства будут направлены на реализацию проекта строительства производственного объекта площадью свыше одной тысячи квадратных метров. Плановый срок завершения строительства — третий квартал 2024 года.

Напоминаем, что программа «Промышленная ипотека» была разработана инвестиционным блоком подмосковного правительства по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Согласно условиям, бизнес может получить льготный кредит под строительство, модернизацию и реконструкцию производственных площадей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.