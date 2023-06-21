Компания «СтройМагПроект» запустит новое импортозамещающее предприятие в Подмосковье

В Мининвесте Подмосковья подчеркнули, что инвестор планирует организовать производство аморфного, осажденного, синтетического диоксида кремния. А общий объем инвестиций в запуск нового производства составит семьдесят миллионов рублей. При этом ожидается, что запустят производство в 2026 году, а ежегодный объем выпускаемой продукции составит порядка двухсот пятидесяти тонн продукции.

«На участке площадью почти три гектара возведут завод, помещение склада для сырья, производственный цех, помещение склада готовой продукции и административно-вспомогательные помещения», — добавила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заверил, что в Московской области продолжат развитие сервисов для предпринимателей, в том числе, для тех компаний, которые занимаются экспортом.