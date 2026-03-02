Компания Subaru отзывает в России более пяти тысяч автомобилей

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) согласовал отзывную кампанию для трех моделей Subaru, которые продавались в России и Белоруссии, сообщила «Российская газета». Под эту акцию попадают 5 467 экземпляров Outback, Legacy и XV, выпущенных с 2014 по 2018 годы. Причина — возможные проблемы с электрическим стояночным тормозом.

Как объяснили в ведомстве, фиксатор разъема тормоза со временем может сломаться. Это грозит разъединением контактов, поломкой самого тормоза и появлением предупреждающего индикатора на приборной панели. Для водителя такая неисправность может стать неожиданной и опасной.

В рамках сервисной акции все владельцы указанных моделей смогут бесплатно проверить проблемный узел у официальных дилеров Subaru. При необходимости мастера заменят часть детали и уплотнитель на новые, более надежные элементы, а также установят дополнительный фиксатор. Важно, что ремонт проведут независимо от возраста автомобиля и его пробега.

