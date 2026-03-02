Назван главный конкурент возрожденной Volga в России

Возрождение легендарного бренда Volga обрастает новыми подробностями. Автоэксперт Александр Ковалев в интервью «РГ» рассказал , с кем придется конкурировать новой марке на российском рынке, и почему китайские производители могут добровольно уступить дорогу.

Проект Volga — это результат сложного переплетения интересов России и Китая. С одной стороны, РФ нужно загрузить пустующие мощности нижегородского завода, который осиротел после ухода концерна VAG. С другой стороны, китайские партнеры хотят сохранить свою долю рынка, но при этом минимизировать санкционные риски.

Как отметил эксперт, выпуская машины под российским брендом, Поднебесная получает защиту от возможных ограничений. Главным конкурентом для Volga, по словам Ковалева, станет бренд Tenet, который уже выпускает автомобили на базе Chery.

«Что касается оригинальных китайских брендов, они могут постепенно выйти с нашего рынка. Для них ценность бренда не имеет сакральной важности», — считает эксперт.

Он отметил, что это прямой соперник в том же ценовом сегменте, но есть нюанс: оригинальные китайские бренды могут постепенно уйти с российского рынка. Для китайцев ценность собственного шильдика не так важна, как объемы продаж и безопасность активов. Если им выгоднее выпускать машины под российскими брендами, они без колебаний пожертвуют «родными» названиями.

Старт продаж Volga намечен на третий квартал 2026 года. На первом этапе ассортимент будет состоять из трех моделей: двух кроссоверов (D-SUV и C-SUV) и одного седана. Выпуск автомобилей наладят на заводе в Нижнем Новгороде — том самом, где раньше собирали Skoda и Volkswagen.

