Компания «Винтех» запустит производство материалов для изготовления печатных плат в Подольске

Компания «Винтех», резидент индустриального парка «Сынково», планирует увеличить производственные мощности за счет запуска нового предприятия на территории цифрового промышленного коворкинга «Коледино». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ожидается, что продукцию, которую будут производить в городском округе Подольск, смогут применять при изготовлении печатных плат как для товаров народного потребления, так и в авиастроении, железнодорожной промышленности, телекоммуникации и других сферах.

В запуск нового предприятия компания планирует инвестировать более ста миллионов рублей и создать порядка десяти новых рабочих мест. Выпуск первой партии продукции намечен на первый квартал следующего года.

«Далеко не все предприятия России могут изготавливать печатные платы самого высокого пятого класса точности, а самое главное — единицы тех, кто делает их из отечественных материалов. Для этого была проведена большая работа по изготовлению базовых материалов собственного производства для печатных плат», — отметил генеральный директор компании Алексей Репин.

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