Компания ВОЛМА реализовала импортозамещающий инвестпроект в Подмосковье

На одном из заводов компании — ООО «ВОЛМА — Воскресенск» — запущена новая современная гипсоварочная печь производительностью 40 тонн в час. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Ожидается, что после выхода на паспортную мощность гипсоварочная печь завода будет являться одной из самых производительных горизонтальных гипсовых печей в мире. Данный проект компании «ВОЛМА — Воскресенск» стал одним из 22-х проектов импортозамещения, реализованных в регионе в этом году.

Зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что регион активно поддерживает инвестиционные инициативы предприятия. В частности, компании было предоставлено два льготных займа Фонда развития промышленности Московской области на общую сумму сто пятьдесят миллионов рублей.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что также Подмосковье ценит дружбу с иностранными коллегами.