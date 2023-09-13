Комплекс гостевых домов достроили в подмосковном Сергиевом Посаде

Масштабный комплекс гостевых домов, расположенный на территории Сергиево-Посадского городского округа, в парк-отеле «Пересвет» достроен и введен в эксплуатацию. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилполитики.

Отмечается, что к открытию готовят тринадцать гостевых домов площадью от 87 до 147 кв. метров, в которых смогут разместиться от 4 до 6 гостей. Здания выполнены в загородном стиле и оборудованы отдельной кухней, современной мебелью, сантехникой, телевизором и кондиционером.

Для гостей комплекса на территории отеля открыты рестораны, медицинский и спа-центры, пункты проката и музей. Инвестиции в строительство гостевых домов составили порядка ста двадцати миллионов рублей, будет создано четырнадцать дополнительных рабочих мест.

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