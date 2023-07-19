Комплекс зданий для производства изделий из металла достроили в подмосковном поселке Софрино

Строительство двух последних зданий производственного комплекса изделий из металла завершилось в рабочем поселке Софрино городского округа Пушкинский. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилполитики.

Отмечается, что индивидуальный предприниматель уже получил разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. Инвестиции в данный проект составили сто сорок миллионов рублей. Общая площадь застройки — почти три тысячи квадратных метров.

Известно, что здания № 4, 5 предназначены для производства фасонных и крепежных строительных изделий. Помещения оборудуют специальными станками для металлоштампа, резки и гнутья металла, детали из которого будут соединять в заготовки путем сварки или крепления. Открытие поможет создать в муниципалитете двадцать новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация процессов в работе с бизнесом приводит к росту экономических показателей.