Комплексная услуга «Открой свое дело» поможет стартовать подмосковному бизнесу
Фото: [Дмитрий Белицкий/Подмосковье сегодня]
Участники программы по аренде или покупке помещений на первых-вторых этажах многоквартирных жилых домов смогут воспользоваться услугой «Открой свое дело», которую введут на Инвестпортале Московской области в сентябре. Об этом стало известно на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.
«Важно не только взять помещение, но и поставить вывеску, оформить лицензию, получить субсидию на франшизу. И мы дорабатываем сейчас три вида раздела для бизнеса: «Открываю свое кафе», «Открываю магазинчик», «Оказываю услуги». Внутри каждого будет зашито по пять-шесть видов услуг», - доложила губернатору заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.
Благодаря такой опции, бизнес сможет сэкономить время на сборе документов и сроке реализации проекта.
Ранее Андрей Воробьев отметил важность работы по созданию условий для развития предпринимательства.