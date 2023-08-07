Комплексная услуга «Открой свое дело» поможет стартовать подмосковному бизнесу

«Важно не только взять помещение, но и поставить вывеску, оформить лицензию, получить субсидию на франшизу. И мы дорабатываем сейчас три вида раздела для бизнеса: «Открываю свое кафе», «Открываю магазинчик», «Оказываю услуги». Внутри каждого будет зашито по пять-шесть видов услуг», - доложила губернатору заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.