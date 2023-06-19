Кондитерское производство расширят в подмосковном Егорьевске

Кондитерская фабрика «ПОБЕДА» получила почти пятьдесят миллионов рублей займа от Фонда развития промышленности Московской области. Об этом сообщили в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.

Отмечается, что полученные денежные средства планируется направить на покупку нового оборудования для серийного выпуска кондитерских изделий. Всего же в этот проект направят более ста четырех миллионов рублей, а его реализация создаст в муниципалитете тридцать новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано 36 соглашений на сто пятьдесят миллиардов рублей.