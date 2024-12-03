Конгресс США заявил о лабораторном происхождении COVID-19 и обвинил Китай

После двухлетнего расследования, конгрессмены США пришли к выводу, что коронавирус, вероятнее всего, имеет лабораторное происхождение. Эти выводы зафиксированы в отчете американских законодателей.

В документе говорится, что наиболее вероятным источником COVID-19 является лаборатория в китайском Ухане. Законодатели представляют пять аргументов в поддержку своей версии, подчеркивая наличие у вируса биологических характеристик, не наблюдаемых в природе.

Они утверждают, что все случаи заражения COVID-19, по сути, произошли от единственного попадания вируса в человеческий организм, в отличие от других пандемий, где наблюдались множественные случаи передачи.

Кроме того, конгрессмены указали на то, что в Ухане находится одна из ключевых научно-исследовательских лабораторий, занимающихся вирусами SARS. По мнению законодателей, эта лаборатория могла действовать при низком уровне биологической безопасности.

Ранее иммунолог Крючков назвал сроки пика заболеваемости ОРВИ и COVID-19. По его словам, пик заболеваемости ОРВИ и коронавирусом придется, как и в предыдущие сезоны, на середину декабря.