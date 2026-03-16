Конкуренты Chevrolet и Ram теснят Ford на рынке пикапов

Февраль стал тревожным сигналом для Ford: продажи обновленного пикапа F-Series Super Duty пошли на спад, пишет портал «110km.ru. Модель, которая традиционно считается флагманом американского рынка тяжелых пикапов, столкнулась с падением интереса покупателей. Эксперты связывают это сразу с несколькими факторами.

Главные конкуренты — Chevrolet Silverado HD и Ram Heavy Duty — заметно усилили свои позиции. Они предложили клиентам более привлекательные условия, современное оснащение и конкурентную стоимость обслуживания. Кроме того, изменилась структура спроса. Рынок все больше ориентируется на коммерческих заказчиков, для которых важны не только мощность и грузоподъемность, но и экономичность, надежность и совокупная стоимость владения.

Ford F-Series Super Duty 2027 получил ряд технических обновлений и улучшенные системы безопасности. Однако, по мнению аналитиков, этого оказалось недостаточно, чтобы удержать лидерство. Тяжелые пикапы приносят компании основную долю прибыли, поэтому даже небольшое снижение продаж в этом сегменте напрямую сказывается на финансовых показателях.

Чтобы вернуть утраченные позиции, Ford, вероятно, придется пересмотреть стратегию развития линейки Super Duty. Без учета новых требований рынка удержать лидерство в ближайшие годы будет крайне сложно.

