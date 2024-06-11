Константинов: Крым продал активы украинских олигархов на два с лишним миллиарда рублей

В Бюджет Республики Крым попало 2,1 миллиарда рублей от реализации активов национализированного имущества крупных бизнесменов Украины. Такую сумму назвал Владимир Константинов, глава крымского парламента. Его слова привели РИА Новости .

По его утверждению, продолжается работа по национализации активов у крупного бизнеса Украины на территории полуострова. В ней есть определенные успехи. Уже национализированные активы отправляются на реализацию.

«В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом — более 416 миллионов», - указал он.

Общая сумма уже проданного имущества превысила 2,1 миллиарда рублей. Председатель парламента отметил, что среди инвесторов есть высокий спрос на подобное имущество, они готовы приобретать его. Еще до конца этого года в бюджет поступят новые суммы от сделок.

Ранее Константинов заявил, что конфликт между РФ и Украиной выходит на новый этап. Украинская армия из-за высоких потерь сосредоточила свои усилия исключительно на террористических атаках, которые производятся с помощью западного оружия.