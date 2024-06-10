Глава крымского парламента Константинов заявил о выходе украинского конфликта на новый этап

Конфликт на территории Украины переходит в новую фазу противостояния, когда ВСУ из-за сильных потерь сосредотачиваются исключительно на попытках ударить по территории РФ западным вооружением. Соответствующее мнение выразил глава парламента Крыма Владимир Константинов в субботу, 9 июня, в рамках ПМЭФ. Его слова передает информационное агентство РИА Новости .

По словам Константина, ситуация на фронте является напряженной для украинской стороны. Он указал на то, что Киев теряет большое количество людей, а остатки военных не хотят умирать за своего президента. Именно поэтому сейчас Украина сделает акцент на ударах по России при помощи западного оружия, считает собеседник агентства.

«Этот конфликт переходит на новую фазу», – подчеркнул он.

Константинов также заявил о том, что государства коллективного Запада в данный момент живут колониальным мышлением и им не важны жизни других народов. Они обеспокоены только собственной экономикой и им плевать на убитых украинцев, заключил глава парламента.

Накануне севастопольский губернатор Развозжаев заявил, что попытки ВСУ запугать россиян провалятся.