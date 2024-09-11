Консультант Зайцева научила россиян, как вернуть миллион при покупке квартиры в браке

При покупке совместного жилья супруги имеют возможность вернуть по 910 тысяч рублей каждый. Об этом в беседе с агентством «Прайм» напомнила налоговый консультант финансовой службы «ИНКОМ-Недвижимость» Айна Зайцева.

По ее словам, немногие знают о существовании вычета в сумме 260 тысяч рублей — 13% от стоимости покупки. Лимит же на одного супруга ограничен 2 млн рублей. Также существует возможность получить вычет с уплаченных банку по договору ипотеки процентов. А это еще 390 тыс. рублей на двоих. Максимальная сумма подпадающих под вычет процентов — 3 млн рублей, уточнила специалист.

«Иными словами, каждый из супругов может получить максимальный вычет 260 тысяч рублей с самой покупки и еще семья может получить 390 тысяч — с процентов. В сумме это 910 тысяч рублей, почти миллион», — заключила Зайцева.

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