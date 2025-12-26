Российский фэшн-ретейл в кризисе: за год закрылись около 20 брендов одежды и обуви

Российский рынок фэшн-ретейла переживает масштабную трансформацию, пишут «Ведомости». По информации источника, в 2025 году около 20 отечественных брендов одежды и обуви полностью прекратили работу своих офлайн-магазинов. Для сравнения, в 2024 году таких случаев было лишь четыре.

Многие компании не ушли с рынка полностью, но провели жесткую оптимизацию. Например, Desport закрыла восемь магазинов, а Gloria Jeans — более 100 торговых точек. Подобное сокращение коснулось и других известных марок, включая 2xu, 12 Storeez, 20 Line и ряд других.

Параллельно продолжается уход международных игроков с российского рынка. За 2025 год иностранные фэшн-бренды закрыли в России 58 магазинов, 35 из которых находились в Москве. Это привело к росту вакантных площадей в торговых центрах до 6,2%.

Эксперты называют несколько ключевых причин такого спада. Во-первых, выросла доля онлайн-продаж, делающий содержание дорогих офлайн-площадок менее рентабельным.

Во-вторых, высокие операционные расходы на аренду, логистику и зарплаты ударили по карманам предпринимателей.

Также в России сильно увеличилась налоговая нагрузка, а покупательская способность россиян за год упала.

Интересно, что даже бренды, запущенные в последние годы для замещения ушедших международных марок, не смогли удержаться на плаву и тоже были вынуждены закрыться.

Аналитики прогнозируют, что число брендов одежды и обуви продолжит сокращаться и в 2026 году, что еще больше увеличит долю свободных площадей в ТЦ.

Ожидается, что на российский рынок будут активнее выходить новые иностранные бренды, а действующие ритейлеры продолжат оптимизацию, делая ставку на гибридную модель, совмещающую офлайн- и онлайн-продажи.

Ранее глава Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Андрей Белоусов сравнил нынешнюю экономику России с 1990 годами.