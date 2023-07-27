Конвейерное оборудование начнут производить в подмосковной Балашихе

Комплекс для изготовления и хранения конвейерного оборудования планируют построить в Балашихе. Об этом рассказали в Министерстве жилполитики Подмосковья.

Отмечается, что компании «Технопул-Р» получила соответствующее разрешение от ведомства. Инвестиции в данный проект составят более трехсот миллионов рублей.

Площадь объекта составит почти четыре тысячи четыреста квадратных метров. Ожидается, что здесь будут изготавливать и хранить несколько видов конвейерных лент, оборудование для глазировки и автоматизированные линии технологического оборудования.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что регион лидирует в стране по числу особых экономических зон.