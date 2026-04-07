«Копи на похороны за пять лет»: во сколько обойдется смерть москвичу

Рынок ритуальных услуг в России диктует суровые правила: цена погребения может достигать 400 тысяч рублей. Чтобы не оставить родственников с дырой в бюджете, копить на собственные похороны нужно начинать за пять лет до кончины. Таков неутешительный подсчет, основанный на анализе региональных тарифов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Money.

Из чего складывается эта сумма? Аренда катафалка, рытье могилы, памятник, оградка, место на кладбище, поминки и услуги танатопрактика — каждый пункт тянет из кармана скорбящих всё новые тысячи. Агенты, увы, не стесняются зарабатывать на чужом горе. В итоге полный комплекс в зависимости от региона может стоить от 150 до 400 тысяч рублей.

Разброс цен колоссальный. В Севастополе или Орловской области базовый набор «гроб + погребение» обойдётся всего в 15–20 тысяч рублей. В Москве — уже до 100 тысяч. Абсолютный лидер по дороговизне — Чукотка, где эта же услуга стоит больше 150 тысяч. Но это лишь база. Если добавить памятник, оградку и поминки, столичный ценник легко переваливает за 400 тысяч.

Эксперты советуют: если москвич начнет откладывать ежемесячно 5–10 процентов дохода на похороны, ему потребуется до пяти лет, чтобы накопить нужную сумму. И это при условии, что инфляция не подкосит накопления.

