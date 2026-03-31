Жители Московской области все чаще выбирают мясные и рыбные консервы местного производства. По данным регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия, спрос на продукцию подмосковных изготовителей увеличился почти на 10 процентов. Корреспондент REGIONS выяснил, чем привлекают покупателя эти товары и какие предприятия стали драйверами роста.

Почему консервы стали популярнее

В ведомстве объяснили, что рост интереса к консервированной продукции связан с ее практичностью и удобством. Такие продукты не требуют долгой готовки и идеально подходят для быстрого перекуса или полноценного приема пищи. Кроме того, расширилось кулинарное применение консервов — их все чаще используют в качестве модного ингредиента для тостов, салатов, супов и запеканок.

Лидеры рынка в Подмосковье

Как подчеркнули в Минсельхозе региона, подмосковные предприятия входят в число ключевых игроков российского рынка консервов. Их продукцию можно найти в крупнейших торговых сетях: «Ашан», «Магнит», «Перекресток», «Пятерочка», «Дикси», METRO и других.

По итогам 2025 года область подтвердила статус ведущего производителя мясных консервов в стране. Объем выпуска превысил 93,2 тысячи условных банок, что составляет 14,8 процента от общероссийского производства и 46,6 процента в Центральном федеральном округе. Основной вклад внесли ЗАО «Лыткаринский МПЗ», ООО «МПК „Селятино“» и ООО «ПК Мамир». Эти предприятия активно внедряют современные технологии и поддерживают высокие стандарты качества.

Что производят и почему это выгодно покупателю

Ассортимент подмосковных консервов широк: тушеное мясо, паштеты, готовые блюда, сардины, тунец и другие виды рыбных консервов. Значительную долю занимают продукты с длительным сроком хранения.

Важное преимущество местных консервов — доступная цена. В Минсельхозе пояснили, что короткая логистическая цепочка снижает транспортные расходы, поэтому продукция поступает в магазины быстрее и сохраняет свежесть. Покупая консервы подмосковных производителей, жители также поддерживают экономику своего региона.

Московская область остается одним из лидеров по выпуску консервов в России, а значит, на предприятиях действуют строгие стандарты качества, гарантирующие безопасность и вкус.

