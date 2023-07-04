Корпорация развития Подмосковья с начала года привлекла в регион свыше 20 новых инвесторов

Корпорация развития Московской области (КРМО) за первые шесть месяцев текущего года помогла привлечь в регион свыше двадцати новых резидентов.

Общий объем инвестиций превысил 27 миллиардов рублей, сообщила глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба министерства.

«В результате реализации этих проектов в Подмосковье будет создано более трех тысяч рабочих мест», — подчеркнула глава ведомства.

В этом году наиболее привлекательной сферой для инвесторов стала металлообработка, она занимает почти четверть — 22,7 процента — от общего объема инвестиций. На втором месте — пищевая промышленность, на третьем — химическая. Кроме того, инвесторы начали развивать новое направление — выращивание редких цветов.

Одним из крупнейших инвесторов, привлеченных Корпорацией развития Подмосковья в этом году, стала компания, которая построит на территории ОЭЗ «Кашира» завод по производству гофрированного картона.

Также при содействии КРМО свои инвестпроекты на территории Московской области реализуют несколько белорусских компаний. Одна из них запустит текстильное производство в Павловском Посаде.

Как отметил гендиректор Корпорации развития Подмосковья Владимир Слипенькин, почти все новые инвесторы стремятся внедрить на своих производствах импортозамещающие технологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе будут расширять возможности для экспортеров.