Коснется всех: в 2024 году россияне впервые заплатят налог на доход по вкладам

С 2024 года гражданам России впервые придется заплатить налог на доход, полученный со вкладов. Об этом напомнила экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Момент отсрочили

По словам собеседницы, закон, согласно которому проценты по банковским вкладам подлежат налогообложению, вступил в силу еще 1 января 2021 года, но в марте 2022-го президент РФ Владимир Путин освободил от налога тех, кто открыл депозиты в 2021 и 2022 годах.

«Это значит, что в 2024 году нашим согражданам впервые придется заплатить НДФЛ с доходов, полученных по вкладам 2023 года, превышающим установленный лимит. Его величина рассчитывается по формуле: один миллион рублей, помноженный на максимальное значение ключевой ставки ЦБ за период определения этого дохода», — пояснила Проданова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт пояснила, что для расчета берут максимальную ключевую ставку ЦБ РФ не за каждый день года, а на первое число каждого месяца года.

«В 2023 году максимальная ключевая ставка на 1 декабря составляла 15%. Таким образом, в 2024 году заплатить налог должны будут те, кто получит процентный доход по вкладам в размере свыше 150 000 рублей. Еще раз подчеркну, что налогом облагаются не сами вклады, а только процентный доход по ним, полученный за 2023 год», — отметила она.

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Кого коснется

Проданова пояснила, что закон распространяется на все вклады и во всех банках, открытых на территории России, за исключением тех, ставка по которым менее 1%, а также эскроу-счетов.

«Ставка НДФЛ составит 13% для дохода менее пяти миллионов рублей и 15% для дохода свыше этого порога. Нерезиденты заплатят подоходный налог в 30%. Под уплату налога попадают не только работающие граждане, но и пенсионеры. Обратите на это внимание», — добавила экономист.

Уплатить налог нужно будет до 1 декабря 2024 года. Рассчитывать его самостоятельно не нужно. Уведомление об оплате будет направлено в личный кабинет налогоплательщика осенью 2024 года.

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