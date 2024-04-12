Козы редкой англо-нубийской породы разводит крестьянско-фермерское хозяйство в Подмосковье

Экономика

Фото: [Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО]

Начиная с прошлого года крестьянское (фермерское) хозяйство Дементьева, расположенное в Ленинском городком округе, разводит коз редкой породы. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

КФХ в прошлом году получило грант на поддержку в размере 9,6 миллиона рублей. На эти средства была закуплена сельскохозяйственная техника, установлена сыроварня, на которой готовится более 30 видов сыра.

Хозяйство занимается разведением молочного крупного рогатого скота, выращиванием овощей и производством сыров. КФХ также приглашает гостей на глэмпинг и объявляет об открытии сезона шашлыков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что свыше 5,6 тысячи тонн помощи отправили из Подмосковья на Донбасс за два года акции «Доброе дело».

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