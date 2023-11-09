«Кредиты станут дороже»: озвучены последствия возможного повышения ключевой ставки ЦБ

«Ранее были прогнозы по росту ставки до 17%. Скорее всего, до конца года она не поднимется. В случае, если будет какой-то рост, кредиты станут дороже и будут менее доступными, в этом случае можно будет прогнозировать снижение спроса на них», — рассказала эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».