«Кредиты станут дороже»: озвучены последствия возможного повышения ключевой ставки ЦБ
Экономист Ермилова оценила вероятность роста ключевой ставки ЦБ
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Ключевая ставка ЦБ в этом году может остаться на текущем уровне, но может быть и еще одно повышение. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на заседании Госдумы.
Как пояснила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова, изменение ключевой ставки зависит от общеэкономической ситуации.
«Ранее были прогнозы по росту ставки до 17%. Скорее всего, до конца года она не поднимется. В случае, если будет какой-то рост, кредиты станут дороже и будут менее доступными, в этом случае можно будет прогнозировать снижение спроса на них», — рассказала эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
При этом, отметила экономист, ставки по вкладам вырастут, а вот на рынке недвижимости ситуация будет не слишком радужной.
«Возможное повышение ключевой ставки отразится на рынке жилья не очень хорошо, поскольку в основном квартиры покупают за средства кредита, а они станут дороже», — подчеркнула эксперт.
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