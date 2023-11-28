Креветки, колбаса, красная рыба: названы товары, которые будут активно покупать в декабре

В России в 2023 году вырос спрос на красную рыбу. На фоне новогодних праздников и корпоративов, намеченных на декабрь, ожидается дополнительный всплеск интереса покупателей, пишет РБК со ссылкой на информацию гендиректора компании «Инарктика» Ильи Соснова.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская уточнила, что спрос и цена всегда тесно взаимосвязаны, особенно в преддверии новогодних праздников.

«Красная рыба давно стала одним из атрибутов новогоднего стола. С октября 2022 года по октябрь 2023 года она подешевела в 38 субъектах России, однако в большинстве регионов ее стоимость выросла. Лидером роста стала Чеченская Республика, где цены на нее выросли на 44,67%, до 1263 рублей. Жителям Саратовской области придется заплатить за продукт на 35,7% больше прошлогоднего значения — 1001,28 рублей», — уточнила Лебединская в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, добавила экономист, большой популярностью у россиян пользуются креветки.

«В 18 субъектах страны рост цен на них составил 10% и более: Калмыкия (31,26%), Камчатка (31,66%), Чечня (30,06%), Бурятия (27,08%). Не менее популярны на столах россиян соленые и копченые деликатесы из рыбы, сырокопченое мясо и колбаса. Спрос на эти товары и дальше будет расти», — заявила эксперт.

Некоторые торговые сети уже расширяют ассортимент такого рода товаров, ориентируясь на запросы потребителей, подытожила Лебединская.

Ранее россиян призвали не отчаиваться из-за роста цен на мандарины.