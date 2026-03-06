В России предупредили о новой схеме мошенничества из-за конфликта в Иране

Представители Народного фронта (ОНФ) выступили с официальным предупреждением о новой волне интернет-мошенничества. Об этом сообщает ТАСС.

Аферисты распространяют в социальных сетях и мессенджерах ложную информацию о сборе средств на гуманитарную помощь Ирану, прикрываясь известным девизом президентского движения «Все для Победы!». В организации подчеркнули, что данные сообщения являются фейковыми и направлены на хищение средств у доверчивых граждан.

Мошенническая схема строится на использовании поддельных документов, в которых пользователям предлагают перечислять пожертвования на анонимные криптокошельки. В Народном фронте особо отметили, что движение никогда не использует криптовалюту для сбора средств.

Все официальные транзакции проходят через прозрачные банковские механизмы и проверяемые счета, а их целевое назначение строго ограничено поддержкой российских военнослужащих в зоне СВО и мирных жителей приграничных территорий.

