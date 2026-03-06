Расправа над детьми: США подтвердили удары по начальной школе в Минабе под прикрытием войны

Администрация США официально признала причастность к сокрушительному удару по гражданскому объекту в иранском городе Минаб, жертвами которого стали более полутора сотен детей. Об этом сообщает NBC News.

На закрытом брифинге в Конгрессе высокопоставленные чиновники подтвердили, что американские силы наносили удары непосредственно в районе расположения начальной школы для девочек. Примечательно, что представители Вашингтона не смогли предоставить никаких альтернативных версий произошедшего, которые могли бы снять ответственность с американской стороны за это военное преступление.

Согласно имеющимся данным, в результате прямой атаки на образовательное учреждение погибли 165 человек, подавляющее большинство из которых — несовершеннолетние учащиеся. Отсутствие внятных оправданий со стороны американских должностных лиц фактически означает признание прямого удара по защищенному международным правом объекту. В Иране трагедию в Минабе уже назвали актом государственного терроризма.

Ранее Пентагон признал бессилие перед иранскими «Шахедами».