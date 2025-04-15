Криптобиржа Binance приостановила вывод средств из-за технического сбоя

Одна из крупнейших криптобирж Binance временно остановила вывод средств для своих клиентов из-за технического сбоя в дата-центре Amazon Web Services (AWS). Об этом компания сообщила в своем официальном аккаунте в соцсети Х.

Отмечается, что инфраструктура криптобиржи столкнулась с проблемами обработки некоторых ордеров. Это привело к ошибкам в завершении отдельных операций. В Binance подчеркнули, что специалисты уже занимаются устранением проблем и в ближайшее время сервисы компании начнут работать в обычном режиме.

Сбой в AWS также затронул другие криптовалютные платформы. О временных перебоях сообщили биржи KuCoin и MEXC.

В компании KuCoin подтвердили, что безопасность пользовательских активов не находится под угрозой. Там также отметили, что сроки восстановления работы биржи будут объявлены позднее.

MEXC столкнулась с проблемами отображения графиков, отменой ордеров и переводами активов в спотовой торговле, однако фьючерсные операции продолжают функционировать.

Ранее звезда «Физрука», российский актер Владимир Сычев признался, что потерял 12 биткоинов более чем на $1 млн.