Кризис в Красном море может на четверть снизить прирост мировой экономики

Ракетные обстрелы хуситами судов, которые идут через акваторию Красного моря, могут серьезно коснуться темпов роста экономики на всем земном шаре. Они могут упасть при самом пессимистичном прогнозе с 3,1% до 2,4%. Об этом заявили «Ведомости» со ссылкой на данные, полученные аналитиками из Института международных финансов, который расположен в Вашингтоне.

Базовый сценарий предполагает, что снижение грузоперевозок через этот регион обрушит прирост мировой экономики всего на 10%, с 3,1% до 2,8%. В самом худшем случае он может упасть даже до уровня в 2,4%, что грозит многим странам заметно большими проблемами. Такой вариант может произойти, если боевые действия на Ближнем Востоке затянутся, а конфликт между Израилем и ХАМАС перерастет в полноценную войну. В таком случае судоходство в Красном море не нормализуется в обозримом будущем, что повлияет на очень большое количество государств.

С точки зрения аналитиков, практически треть всех мировых поставок нефти ставятся под угрозу срыва. Это повлияет на промышленность и бизнес практически во всем мире.

Буквально вчера хуситы отчитались о ракетном попадании, которого им удалось добиться в британское судно. Корабль сначала потерял ход, а затем и вовсе затонул.