Крупная сеть кофеен «Кофе Хауз» находится на грани банкротства

Федеральная налоговая служба (ФНС) обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротства сети кофеен «Кофе Хауз», пишет «Коммерсантъ».

По информации источника, за последние десять лет сеть количество точек кофейни сократилась с 220 до всего пяти. В сентябре 2024 года дочерняя структура «Кофе Хауз» не имела активов и не осуществляла деятельность.

Кроме того, как отмечает издание, финансовое положение предприятия сильно ухудшилась — по итогам 2024 года выручка снизилась на 17% до 1,55 млрд руб., однако чистая прибыль выросла на 53% до 121,5 млнр руб. Отмечается, что это может быть связано с сокращением расходов или продажей активов. Общие чистые активы составили 191,5 млн руб.

Несмотря на тяжелое положение, компания владеет сертификатом на производство жареного зернового кофе, а также имеет четыре лицензии на продажу алкоголя в Москве. У нее есть товарные знаки «Кофе Хауз» и «Фабрика кофе „Вари и пей“», договоры аренды помещений и домены.

Эксперты предполагают, что банкротство «Кофе Хауз» может привести к цепочке проблем внутри группы компаний и привлечению контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

Для сравнения, ситуация схожа с недавним банкротством сети гипермаркетов «Блюмарт», которая в 2024 году снизила выручку на 13,7%, а убытки выросли в восемь раз, достигнув 390 млн руб.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова назвала группы болезней, при которых не рекомендуют пить кофе.