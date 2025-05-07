Врач перечислила болезни, при которых нельзя пить кофе
Врач Дианова: кофе не следует пить людям с панкреатитом и другими болезнями
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Врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова назвала «Газете.Ru» группы болезней, при которых не рекомендуют пить кофе.
Камни в почках, панкреатит, болезнь Крона, рефлюксная болезнь и гастрит являются заболеваниями, при которых крайне не рекомендуют употреблять кофе. При язве также не следует увлекаться бодрящим напитком, так как он может вызвать раздражение и усугубление воспалений. Высоки также риски тяжелых симптомов изжоги, возможны спазмы и диарея.
«Также стоит исключить или ограничить употребление этого напитка при панкреатите, он стимулирует секрецию поджелудочной железы, что нежелательно при воспалении», — объяснила врач.
Врач также напомнила про мочегонный эффект кофе. Он может увеличить концентрацию кальция в моче и образование камней. По этой причине важно воздержаться от кофе людям с желчнокаменной болезнью.
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