Врач перечислила болезни, при которых нельзя пить кофе

Камни в почках, панкреатит, болезнь Крона, рефлюксная болезнь и гастрит являются заболеваниями, при которых крайне не рекомендуют употреблять кофе. При язве также не следует увлекаться бодрящим напитком, так как он может вызвать раздражение и усугубление воспалений. Высоки также риски тяжелых симптомов изжоги, возможны спазмы и диарея.

«Также стоит исключить или ограничить употребление этого напитка при панкреатите, он стимулирует секрецию поджелудочной железы, что нежелательно при воспалении», — объяснила врач.

Врач также напомнила про мочегонный эффект кофе. Он может увеличить концентрацию кальция в моче и образование камней. По этой причине важно воздержаться от кофе людям с желчнокаменной болезнью.

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