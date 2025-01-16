Крупнейшая британская энергетическая компания собралась сократить 5% штата своих работников

Компания British Petroleum из Великобритании собралась провести массовое сокращение своих сотрудников. По увольнение подпадут порядка 5% ее работников. Такие данные появились у агентства Bloomberg.

Издание сослалось на письмо-предупреждение, которое было направлено персоналу от генерального директора компании Мюррея Окинклосса. Фирма планирует как в 2025 году, так и в последующие годы производить сокращение расходов.

«BP Plc сокращает 4,7 тысячи рабочих мест в компании, что составляет около 5% ее штата, и более 3 тысяч рабочих мест подрядчиков», — указали работникам.

Все это связано с резким падением доходов. За девять месяцев прошлого года чистая прибыль British Petroleum упала в шесть раз, и при этом объем добычи углеводородов даже несколько вырос, на целых 8%

Ранее генсек НАТО Рютте призвал страны блока резко увеличить военные расходы. По его мнению, всем государствам, которые входят в альянс, надо заметно сократить пенсии, урезать траты на здравоохранение и другие социальные нужды. Высвободившиеся финансы правительства должны потратить на укрепление своих армий и закупку вооружений.