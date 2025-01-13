Генсек НАТО предложил сократить соцвыплаты ради усиления военных расходов

По мнению Рютте, современные угрозы безопасности требуют большего финансирования обороны, и тратить 2% ВВП на эти цели уже недостаточно. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе выступления перед депутатами Европарламента Рютте отметил, что парламентарии играют ключевую роль в принятии решений о бюджете и могут повлиять на направление дополнительных средств на оборонные нужды. Он подчеркнул, что такие изменения не обязательно должны сопровождаться увеличением налогов. Вместо этого европейским государствам предложено сократить социальные статьи расходов, включая пенсии, здравоохранение и другие меры поддержки населения.

Согласно словам генсека, более четверти доходов европейских стран направляется на социальные нужды, но часть этих средств могла бы быть использована для усиления обороны. Рютте выразил уверенность, что переориентация бюджета поможет укрепить безопасность региона в условиях современных вызовов.

Заявление вызвало неоднозначную реакцию, поскольку сокращение социальных расходов может затронуть миллионы граждан, особенно уязвимых категорий. Однако, по мнению Рютте, усиление обороны — это острая необходимость, которая должна быть приоритетной в текущих условиях.

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