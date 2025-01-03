Перед Новым годом российская армия выбила украинцев из поселка Шевченко, тем самым также взяв контроль над крупнейшим месторождением лития. На это указала «Российская газета».

От ВСУ освобождали территории Курахово и Шевченко. Пункт не только стратегически важный, но и промышленный. Как отмечает РГ, в окрестностях этого направления залегают 13,8 миллиона тонн литиевых руд.

Большое значение месторождение имело не только для Украины, а также Европы и США. Военный эксперт Борис Рожин отмечал, что ценность лития определяется на Западе зеленой повесткой.

Еще одним крупным месторождением лития можно назвать одну территорию в Сербии, однако там небольшие запасы и страна не позволила бы широко «разбазаривать» материал на европейские нужды.

Шевченковское месторождение могло перекрыть все нужды ЕС до 2050 года. Европейские союзники просили Киев не допустить перехода территорий под контроль России, однако ВСУ с этой задачей не справились. Таким образом залежи лития оказались под контролем ВС РФ.

Ранее сообщалось, что на Украине подвели итоги 2024 года и признали серьезное продвижение российский войск.