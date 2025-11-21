Крупнейшие банки обратились в правительство с инициативой по ограничению скидок

Руководители пяти системно значимых банков направили обращения в Центральный банк, правительство России и Федеральное собрание. В документах содержится предложение о запрете привязки размера скидки к определенному платежному инструменту. Об этом пишут Ведомости .

Инициатива предполагает установление единой цены на товары вне зависимости от выбранного способа оплаты. Также банкиры предлагают ограничить прямые инвестиции маркетплейсов в программы снижения цен.

Представители финансовых организаций заявили, что выступают за сохранение скидок, но за их равную доступность для всех покупателей. По их мнению, текущая практика ограничивает выбор потребителей.

В ответе представителей маркетплейсов говорится о потенциальном росте цен для десятков миллионов покупателей в случае принятия подобных мер. Особенно отмечается влияние на жителей малых городов. В Министерстве экономического развития призвали к взвешенному подходу при рассмотрении инициативы, указав на необходимость комплексной оценки последствий для всей торговой отрасли.

