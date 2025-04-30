Центробанк назвал три региона РФ, где выросла закредитованность жителей

В 2024 году в России только в трех регионах вырос уровень закредитованности жителей. Такой эффект наблюдался в Астраханской области, Туве и Крыму. Об этом сообщил РБК со ссылкой на информацию, полученную от Банка России.

В 2023 году негативная тенденция наблюдалась сразу в 10 регионах РФ. В 2024 году такая ситуация сохранилась только в трех из них. Тува по закредитованности лидирует уже третий год, в ней этот показатель равен 31,7. В Астраханской области этот индикатор показал уровень в 16,3. В Крыму закредитованность выросла пусть всего на 0,1, но это происходит второй год подряд, она достигла цифры в 13. В то же время средний уровень индикатора по России составляет 13,9.

Абсолютными лидерами по закредитованности стали, помимо Тувы, Калмыкия, Карачаево-Черкессия и Ленобласть. В них эти показатели равны 22,3, 18,9 и 18,8 соответственно.

Ранее аналитики попытались спрогнозировать ключевую ставку в России к концу года. Они ожидают снижения ключевой ставки только в сентябре, когда она, по их прогнозам, сразу упадет до 19%. К декабрю показатель, по их словам, может достичь отметки в 17%.