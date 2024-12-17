Крупнейшие российские банки начали поднимать ставки по вкладам перед заседанием Центробанка

Основные финансовые организации в РФ еще до заседания Банка России начали предлагать повышенные ставки по краткосрочным рублевым вкладам. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Вверх поползли ставки по рублевым краткосрочным вкладам сразу в нескольких крупных банках России. ВТБ стал предлагать по 23,7% годовых при размещении средств на три месяца и 24% при вкладе на срок в полгода. Такие ставки предлагают тем, кто привлекает к сбережениям деньги, ранее не хранившиеся в ВТБ. Для текущих клиентов все ставки на один процент меньше.

Сбербанк также улучшил условия для вкладчиков. Он стал предлагать 18%, но только на три месяца. При этом должен быть выполнен еще ряд условий. Крупным вкладчикам, которые вносят на вклад не менее миллиона, предлагают даже 22,5%, но эти средства должны быть размещены на полгода, сюда также включается выполнение некоторых условий.

У Альфа-банка стали предлагать ставки до 24% при размещении вкладов на девять месяцев, год либо три года. Все это делается в ожидании очередного заседания совета директоров Банка России. Ожидается, что ключевая ставка в очередной раз будет увеличена.

Ранее депутат Госдумы Делягин выступил с предложением о пересмотре финансовой политики со стороны Центробанка. По его мнению, предприятия из ключевых отраслей экономики должны получать кредиты на льготных условиях, под 3-5%. По его мнению, это единственный путь, позволяющий России выжить в условиях глобальной экономической неопределенности.