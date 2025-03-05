Крупнейший продуктовый гипермаркет в России хочет добиться снижения цен на закупки

Сеть одного из крупнейших гипермаркетов в России Auchan обратилась к своим поставщикам с просьбой о снижении закупочных цен. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Отмечается, что предложение компания сделала на фоне укреплении рубля. Несмотря на такое обоснование, многие поставщики не готовы снижать стоимость закупок из-за длительных сроков поставки и растущих издержек.

В письме к поставщикам Auchan обозначил срок до 10 марта для предоставления ответов на свое предложение.

Интересно, что другие крупные ретейлеры, такие как X5 Group, не направляли централизованные запросы на снижение цен, хотя отдельные сети продолжают вести переговоры с поставщиками.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отметили, что обсуждение возможности снижения закупочных цен со стороны ретейлеров действительно ведется, однако тогда, когда к этому появляются объективные предпосылки.

Эксперты отмечают, что укрепление рубля обычно приводило к удорожанию продукции импортного производства. Тем не менее в текущей ситуации ретейлеры ожидают, что валютные колебания могли бы сыграть в обратную сторону. Однако производители редко рассматривают укрепление рубля как основание для пересмотра ценовых категорий.

Одной из причин, по которой ретейлеры активно запрашивают снижение цен, является стремление поддерживать конкурентоспособность на рынке, где цена остается основным инструментом конкуренции. Отмечается, что потребители уже ощущают давление из-за увеличения расходов, и ретейлеры, предлагающие более доступные цены на товары, имеют шансы привлечь больше покупателей.

Тем не менее полностью переложить растущие затраты на конечного потребителя ретейлерам не удается, и они вынуждены использовать внутренние резервы для демпфирования ценового роста.

Согласно официальным данным, представленным на сайте Банка России на 5 марта 2025 года, стоимость доллара находится на уровне 89,24 руб.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что сеть алкомаркетов «Ароматный мир» может сменить владельца из-за разногласий.