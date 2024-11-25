Крупнейший производитель стали в Германии объявил о масштабном сокращении

Компания ThyssenKrupp является одним из самых крупных производителей стали в ФРГ. Она заявила, что сократит 11 тыс. рабочих мест. Такие данные появились в распоряжении издания РИА Новости.

Сокращение коснется подразделения Steel Europe, причем как рабочих, задействованных на производстве, так управленцев. ThyssenKrupp поставила перед собой цель — заметно снизить число людей, которые задействованы в выпуске продукции. До 2030 года должно быть ликвидировано 5 тыс. рабочих мест.

«Кроме того, еще 6 тысяч мест будут преобразованы благодаря привлечению сторонних поставщиков услуг или продаже коммерческой деятельности», — заявили представители фирмы.

Такое решение было принято из-за ряда изменений на рынке стали в Европе, а также динамично меняющихся цен на продукцию. На деятельность ThyssenKrupp сильно влияет все дешевеющий импорт из стран Азии, с которым немецкой фирме становится все сложнее конкурировать. За счет этого ей придется сокращать число задействованных сотрудников с 27 до 16 тыс.

Ранее сообщалось, что в ФРГ собрались запретить одну из политических партий. По мнению ряда депутатов Бундестага, стоит ввести запрет на функционирование партии «Альтернатива для Германии». 112 депутатов уже поддержали данную инициативу.