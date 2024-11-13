В ФРГ собрались запретить «Альтернативу для Германии»

В ФРГ 112 депутатов высказались за запрет партии «Альтернатива для Германии», а соответствующее ходатайство уже внесли в бундестаг. Как сообщает телеканал ZDF, авторы инициативы надеются, что этот вопрос удастся решить оперативно до грядущих парламентских выборов.

До этого местные СМИ заявляли о минимум 37 депутатах нижней палаты парламенты Германии, которые хотят обратиться в Конституционный суд и запретить деятельность АдГ. А канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что партия вряд ли будет запрещена.

Одним из авторов инициативы является депутат Христианско-демократического союза Марко Вандервиц. Некоторое время назад он заявлял, что из-за новых выборов дебаты и голосование по ходатайству следует провести до завершения срока полномочий текущего созыва бундестага и до начала досрочных выборов в феврале. Он надеется, что после голосования в пользу запрета АдГ Конституционный страны официально сможет рассмотреть выдвинутую инициативу.

Ранее сообщалось о том, что АдГ одержала победу на выборах в Тюрингии.