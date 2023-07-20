Крупнейший в Подмосковье ТПУ строится на станции «Железнодорожная»

Самый крупный на территории области транспортно-пересадочный узел будет работать на станции «Железнодорожная», передает Минтранс региона со ссылкой на МЖД. Его площадь превысит пять с половиной тысяч квадратных метров.

Пассажиропоток на площади терминала и четырех платформ составит до двадцати трех с половиной тысяч человек в час пик утром.

Открытие двух платформ, первой части конкорса и южного вестибюля запланировано к запуску движения на четвертом диаметре. ТПУ оснастят шестнадцатью эскалаторами и восемью лифтами.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил важность информирования жителей о строящихся ж/д переходах.