Крупный китайский холдинг намерен продать свой последний актив в Петербурге

Застройщик «Балтийская жемчужина», являющийся дочерней структурой китайской компании Shanghai Industrial Investment, SIIC, объявил о продаже своего многофункционального бизнес-центра, расположенного на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщил РБК.

По данным источника, стоимость этого актива составляет 1,76 млрд руб. В состав лота входит здание площадью 10,8 тыс. кв. м, а также земельный участок площадью 2,2 га.

Бизнес-центр стал визитной карточкой Красносельского района, где активно развивается одноименный жилой комплекс. В его стенах размещено несколько известных арендаторов. Кроме того, часть помещений — около 3,8 тыс. кв. м, отведена под общественные пространства.

После продажи этого актива у компании «Балтийская жемчужина» может возникнуть необходимость свернуть свои операции в Петербурге. По мнению экспертов, завершение сделки станет финалом присутствия китайского девелоперского холдинга в России, учитывая, что ранее он уже продал свою долю в другом крупном бизнес-центре города — «Жемчужной плазе».

С момента начала девелоперской деятельности в 2005 году ЗАО «Балтийская жемчужина» реализовало целый ряд значимых проектов. В рамках своей деятельности компания построила девять жилых объектов, два коммерческих здания и девять социальных инфраструктурных объектов, включая четыре моста.

Общая площадь жилой застройки компании достигла 1 млн кв. м, а инвестиции в освоение территории превысили $1 млрд.

Кроме того, за годы работы компания обеспечила прокладку 16 новых дорог и укрепление пяти исторических набережных. Часть участков была передана в субаренду.

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