Крупный производитель картонной упаковки реализует проект в подмосковном Лосино-Петровском

Компания производству упаковки из картона «Комупак» приступила к строительству производственно-складского здания в Лосино-Петровском.

Соответствующее извещение от компании принял подмосковный Главгосстройнадзор. Как стало известно, на территории площадью почти две тысячи квадратных метров предусмотрены складские помещения, а также зона стеллажного хранения на 240 паллетов.

Компания «Комупак» успешно действует 20 лет. В ассортименте более 30 видов изделий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.