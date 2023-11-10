Крупный производитель картонной упаковки реализует проект в подмосковном Лосино-Петровском
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Компания производству упаковки из картона «Комупак» приступила к строительству производственно-складского здания в Лосино-Петровском.
Соответствующее извещение от компании принял подмосковный Главгосстройнадзор. Как стало известно, на территории площадью почти две тысячи квадратных метров предусмотрены складские помещения, а также зона стеллажного хранения на 240 паллетов.
Компания «Комупак» успешно действует 20 лет. В ассортименте более 30 видов изделий.
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