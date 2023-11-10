Почти двести тысяч заявлений на учетно-регистрационные действия направили в Росреестр Подмосковья за месяц

За минувший октябрь в подмосковный Росреестр на учетно-регистрационные действия поступило около 180 тысяч заявлений. Об этом сообщили в областном Минимуществе.

В ведомстве уточнили, что заявления поступали в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий, для регистрации ипотеки или ДДУ. Многие из них подавались в электронном виде. Отметим, что на сайте Росреестра доступно 17 основных услуг по земле и недвижимости, а также пошаговые инструкции получения каждой услуги и сроки их предоставления.

«Использование онлайн-сервисов при предоставления государственных услуг, обеспечение безопасности технологий — важная задача, касающаяся интересов граждан», — отметила начальник отдела организации и контроля Управления Ольга Козлова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.