Крупный сетевой дискаунтер откроет новый магазин в Серпухове

Индивидуальный предприниматель достроил здание, предназначенное для сдачи под супермаркет. Минжилполитики Подмосковья уже выдало разрешение на ввод в эксплуатацию данного объекта.

Отмечается, что индивидуальный застройщик вложил в строительство данного объекта порядка восьмидесяти пяти миллионов рублей. Здание имеет общую площадь порядка тысячи четырехсот квадратных метров. Жители ближайших домов смогут приобрести здесь-ка продовольственные, так и бытовые товары.

Входную группу здания оборудовали пандусом для того, чтобы создать безбарьерную среду для маломобильных групп населения и посетителей с колясками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что малый бизнес обеспечивает почти четверть дохода регионального бюджета.