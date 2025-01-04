Крупный швейцарский банк уличили в тесных связях с нацистами
WSJ: раскрытые документы указали на тесную связь банка Credit Suisse с нацистами
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Швейцарский банк Credit Suisse имел более тесные связи с нацистским немецким режимом, чем считалось ранее. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на рассекреченные документы.
Расследование Нил Барофски начал в 2021 году. Он одним из первых раскрыл швейцарский банк Credit Suisse, который подозревали в связях с нацистами. Однако последние рассекреченные документы показали, что кредитно-финансовая организация более тесно контактировала с нацистскими организациями.
Были найдены документы десятков физических и юридических лиц, в том числе известных 13-ти известных нацистов и их партнеров.
«В ходе нового расследования … было обнаружено, что банк скрывал свою роль, не всегда делясь тем, что ему было известно», — подчеркивает издание.
Ранее сообщалось, что в молдавском поселении открыли памятник румынам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.