Швейцарский банк Credit Suisse имел более тесные связи с нацистским немецким режимом, чем считалось ранее. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на рассекреченные документы.

Расследование Нил Барофски начал в 2021 году. Он одним из первых раскрыл швейцарский банк Credit Suisse, который подозревали в связях с нацистами. Однако последние рассекреченные документы показали, что кредитно-финансовая организация более тесно контактировала с нацистскими организациями.

Были найдены документы десятков физических и юридических лиц, в том числе известных 13-ти известных нацистов и их партнеров.

«В ходе нового расследования … было обнаружено, что банк скрывал свою роль, не всегда делясь тем, что ему было известно», — подчеркивает издание.

Ранее сообщалось, что в молдавском поселении открыли памятник румынам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.