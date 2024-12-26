Крупный торговый центр в Санкт-Петербурге продадут холдингу из РФ

Американский инвестиционный фонд Hines, который владеет в Петербурге «Outlet Village Пулково», продаст его российской фирме. Такие данные появились у издания «Коммерсантъ».

Фонд из США планирует в ближайшее время заключить сделку с российской компанией «Кама капитал». Он продаст ей торговый центр «Outlet Village Пулково». Рыночная стоимость данного комплекса находится на уровне в 25 млрд руб. У этого аутлета, расположенного на Пулковском шоссе, выстроено две очереди, а общее количество магазинов составляет 124 единицы.

Российская правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций уже одобрила эту сделку. Ее сумма пока не раскрывается, инвестиционный фонд Hines отказался комментировать данную информацию.

Ранее сообщалось, что из торгового центра «Мега Химки» пришлось эвакуировать людей. Из здания были выведены как покупатели, так и работники магазина АШАН. Остальные торговые заведения продолжали работать. Позже АШАН вновь открыли и запустили в него всех желающих.