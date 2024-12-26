Из магазина АШАН в ТЦ «МЕГА Химки» эвакуировали покупателей
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В торговом центре «МЕГА Химки» прошла очередная эвакуация. О ЧП сообщает телеграм-канал «Типичные Химки».
По неизвестным причинам был закрыт магазин АШАН. Посетителей попросили покинуть здание.
Сотрудники сказали, что магазин откроется 26 декабря.
Магазины «Мега Химки» продолжали работать в штатном режиме.
Покупатели уже решили, что закупить на Новый год не получится, но уже в 21:30 АШАН открыли и всех запустили обратно.
Ранее сообщалось о том, что в подмосковном Королеве эвакуировали целый торговый центр из-за подрыва петарды.