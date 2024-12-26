Из магазина АШАН в ТЦ «МЕГА Химки» эвакуировали покупателей

По неизвестным причинам был закрыт магазин АШАН. Посетителей попросили покинуть здание.

Сотрудники сказали, что магазин откроется 26 декабря.

Магазины «Мега Химки» продолжали работать в штатном режиме.

Покупатели уже решили, что закупить на Новый год не получится, но уже в 21:30 АШАН открыли и всех запустили обратно.

Ранее сообщалось о том, что в подмосковном Королеве эвакуировали целый торговый центр из-за подрыва петарды.