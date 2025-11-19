Крым решает проблему сезонного дефицита кадров туристической отрасли с помощью студентов

Крымская курортная отрасль нашла эффективный способ борьбы с сезонной нехваткой персонала, активно привлекая к работе студентов. Как отметил заместитель министра курортов и туризма республики Сергей Гулюк, этот подход позволяет многократно увеличить количество сотрудников в период летнего наплыва отдыхающих. Об этом сообщает «Крым 24».

Раскрывая механизм программы, чиновник пояснил, что круглогодичный штат сотрудников в 45 тыс. человек значительно расширяется за счет молодежи. Даже временное участие студентов в работе объектов инфраструктуры помогает стабилизировать ситуацию с обслуживанием туристов в пиковые месяцы.

По его словам, важным последствием такой практики становится формирование кадрового резерва для региона. От 10 до 20% студентов, получивших профессиональный опыт в санаториях и отелях, в дальнейшем выбирают постоянную работу в крымской туриндустрии.

Гулюк подчеркнул, что оперативное решение проблемы сезонной занятости и перспективное закрепление молодых специалистов в курортной сфере, что способствует долгосрочному развитию туристического потенциала полуострова.

