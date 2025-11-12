Кстовский район официально вошел в состав Нижнего Новгорода

В новом Уставе Нижнего Новгорода зафиксировано историческое решение — официальное включение Кстовского района в состав городских территорий. Это событие формирует принципиально новую географию и задает вектор стратегического развития мегаполиса. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Предстоящая масштабная работа сфокусирована на комплексном развитии присоединенного округа, где ключевой задачей станет модернизация улично-дорожной сети. Параллельно был значительно увеличен городской бюджет: за пять лет он пополнился трансфертами на пять миллиардов рублей, предназначенными конкретно для обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Эти финансовые вложения будут направлены на капитальное обновление критически важных систем жизнеобеспечения. В перечень первоочередных объектов войдут водопроводные и канализационные линии, а также строительство современных котельных.

Итогом преобразований станет не просто формальное расширение границ, а реальная интеграция Кстовского района в единое городское пространство с развитой инфраструктурой, что повысит качество жизни для всех жителей объединенного муниципального образования.

